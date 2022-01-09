Токаев поручил создать комиссию по ликвидации последствий событий в Казахстане

В Казахстане создадут правительственную комиссию для ликвидации последствий беспорядков. Соответствующее поручение дал глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, решение было принято в ходе заседания.

«Было поручено создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, президент Казахстана поручил оперативно приступить к работам по восстановлению объектов, разрушенных в результате беспорядков.

Ранее стало известно, что около 300 человек задержаны при попытке покинуть Казахстан. Как сообщили в МВД, задержанные пытались перейти через государственную границу республики 6–7 января.