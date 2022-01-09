Задержанный в Алма-Ате житель Киргизии заявил об участии в митинге за 200 долларов

Один из задержанных в Алма-Ате мужчин заявил о перелете из Киргизии и участии в митинге за денежное вознаграждение.

Мужчина рассказал, что 1 января с ним связались неизвестные люди и предложили принять участие в массовых акциях протеста в Казахстане за 90 тысяч тенге (около 200 долларов). Об этом сообщили в эфире телеканала «Хабар 24». Министерство иностранных дел Киргизии выясняет обстоятельства его задержания.

«Относительно видео в соцсетях о задержании якобы кыргызстанца за участие в массовых беспорядках, произошедших в Казахстане, сообщаем, что МИД КР совместно с компетентными органами Казахстана проводит соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств задержания данного гражданина», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее телеканал обнародовал видео допроса задержанного мужчины в Казахстане, который якобы является кыргызстанцем. Он заявил, что ему оплатили перелет и проживание, а также дополнительно более 200 долларов. По его словам, в квартире, куда его заселили, находились еще десять человек, среди которых были граждане Таджикистана и Узбекистана.