Эпидемиолог Онищенко заявил об эффективности вакцинации против штамма «Дельтакрон»

Прохождение процедуры вакцинации способствует формированию защиты против гидрида штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта», обнаруженного на Кипре. Об этом заявил российский эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Онищенко подчеркнул, что степень опасности нового штамма, получившего название «Дельтакрон», будет определена после подробного изучения. Оно будет проводиться специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению эпидемиолога, штаммы «Омикрон» и «Дельта» не могут взаимодействовать между собой.

«Штаммы вируса между собой не могут взаимодействовать, они создаются и происходят на свет в борьбе с нами, а не между собой. Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника "Омикрона", сохранились», — рассказал Онищенко в беседе с изданием LIFE.

Вакцинация в России проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, к числу которых относятся «ЭпиВакКорона», «Спутник V», «Спутник Лайт» и «КовиВак». Сделать прививку от COVID-19 можно в мобильных пунктах вакцинации, а также в медицинских учреждениях.