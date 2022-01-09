Рябков: Россия разочарована сигналами США в преддверии встречи по безопасности

Москва разочарована сигналами из Вашингтона и Брюсселя в преддверии встречи по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, Россия сожалеет, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны Москвы, предпочитая спекуляции вместо конструктива.

«Россия не поддастся на давление США и не пойдет ни на какие уступки», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее Белый дом анонсировал «предварительную» часть переговоров с Россией в Женеве. Основной диалог между представителями двух стран состоится 10 января. Вашингтон планирует оценивать действия Москвы, а не публичные комментарии. В связи с этим американская сторона будет обращать внимание на то, что будет происходить за закрытыми дверями, сообщили в администрации.