Le Monde: США увидели готовность России противостоять расширению НАТО

Вашингтон оказался явно не готов к сбывающемуся предсказанию президента России Владимира Путина по НАТО. Об этом рассказал автор Le Monde.

Французский журналист проанализировал реакцию США на внешнюю политику Москвы последних лет. Автор пришел к неутешительным для Запада выводам.

Колумнист отмечает, что Вашингтон оказался явно не готов к тому, что «мюнхенская речь» Владимира Путина 2007 года начнет сбываться. Российский лидер обвинял НАТО в расширении до самых границ РФ, несмотря на гарантии, предоставленные много лет назад.

«На протяжении 30 минут он высказывал упреки, критиковал "однополярный мир" во главе с США», — напомнил журналист.

Спустя много лет Вашингтон наконец увидел, что Москва действительно готова противостоять расширению НАТО на восток. Однако США упустили шанс предугадать это и теперь им остается действовать по обстановке, заключил французский автор.

Владимир Путин 23 декабря 2021 года обратился к Западу с требованием немедленно предоставить России гарантии безопасности. Глава государства напомнил, что иностранные партнеры обещали не расширять НАТО на восток.