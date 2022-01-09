В Петербурге проверили еще восемь баров на соблюдение антиковидных ограничений

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга вновь провели рейд по предприятиям общественного питания, в ходе которого удалось выявить одного нарушителя.

Проверка охватывала восемь заведений, которые расположены в Центральном районе Северной столицы. Правоохранители проверяли предприятия на соблюдение требований по эпидемиологической безопасности на фоне распространения коронавируса.

В результате полицейские обошли восемь заведений и выявили одно, в котором нарушались действующие ограничения. По остальным адресам на момент проверки деятельность не осуществлялась. Места, где проводилась проверка, были выбраны на основе обращений граждан, поступивших в администрацию района, сообщает Telegram-канал «Центр. НОВОСТИ».

Осенью 2021 года губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что город сформирует коллективный иммунитет к COVID-19 уже в середине января 2022. Однако Северная столица по-прежнему остается в лидерах по заболеваемости коронавирусом.