Захарова назвала реакцию США на отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан хамской

Отправка миротворческого контингента стран-участниц ОДКБ в Казахстан была абсолютно законной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, реакция Государственного департамента США на решение ОДКБ является неуместной и хамской. Соответствующее решение о запросе на помощь принял законно избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Все признали, работали, строили отношения, никаких сомнений нет - это законно избранный президент, законное правительство, которое обратилось к организации, в которой участвует, с просьбой о помощи», — сказала Захарова.

Стоит отметить, что миротворческий контингент стран ОДКБ занимается на территории Казахстана охраной важных государственных и военных объектов. Подавление мародерских действий радикальных активистов лежит на местных силовых структурах.