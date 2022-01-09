Назарбаев самостоятельно принял решение покинуть пост главы Совета безопасности Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по собственному желанию решил передать пост председателя Совета безопасности действующему главе республики Касым-Жомарту Токаеву.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь политика Айдос Укибай. По его словам, на текущий момент в социальных сетях активно распространяется огромное количество вбросов и фейков о Назарбаеве. Эта медиа-кампания расценивается, как попытка подрыва политической обстановки и конституционных устоев государства.

Назарбаев принял решение о передаче поста Токаеву, так как четко осознавал, что ситуация требует оперативного и жесткого реагирования. Оба политика продемонстрировали монолитность государственной власти, резюмировал пресс-секретарь.

Стоит отметить, что протесты в Казахстане начались после решения властей о двукратном поднятии цен на газ для автомобилей. После корректировки стоимости энергоносителей активисты продолжили выдвигать новые требования к руководству республики.