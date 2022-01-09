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Мурашко сообщил, что образ жизни способен влиять на течение заболеваний

Общество
Мурашко сообщил, что образ жизни способен влиять на течение заболеваний

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко поделился секретами здорового образа жизни, которые способны воздействовать на заболевания.

Мурашко рассказал, что его день начинается с шести часов утра. Это связано с большим объемом работы, который лег на плечи медиков в период пандемии коронавирусной инфекции.

Глава ведомства отметил, что за всю жизнь человек сталкивается с большим количеством различных заболеваний. Однако благодаря правильному образу жизни удается влиять на их течение.

«Мы понимаем, что образ жизни может от каких-то недугов избавить. Например, от боли в спине: то есть надо не на массаж идти в первую очередь, а нужно снизить вес, начать делать гимнастику каждое утро», — сообщил министр в беседе с «Российской газетой».

Мурашко также выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году. Он подчеркнул, что в этом процессе важно участие каждого человека.

#здоровье #образ жизни #Мурашко