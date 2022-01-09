В Шымкенте во время беспорядков пострадали 45 полицейских

Телесные повреждения разной степени тяжести в ходе протестов в Шымкенте получили 45 правоохранителей, сообщили в департаменте местной полиции.

«Сорок пять полицейских получили телесные повреждения во время беспорядков в Шымкенте. Двое с тяжелыми ранениями в палате спецнаблюдения. В целях предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности горожан сотрудники полиции работают в усиленном круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

В операции принимают участие правоохранители и около тысячи местных жителей. В настоящий момент ситуация в Шымкенте стабильная. Пострадавшим в результате столкновений полицейским оказывается медицинская помощь.