Генконсульство России в Казахстане: информация о пропаже актера Глинникова не поступала

Информация о пропаже российского актера Ильи Глинникова в Казахстане не поступала в генконсульство России в Алма-Ате, сообщили дипломаты.

Ранее стало известно, что российский актер отправился в республику покорять пик Талгар, родственники не могу связаться с Глинниковым.

«Не поступала», — подчеркнул собеседник агентства.

Позднее департамент по ЧС Алма-Аты сообщил, что актер нашелся, с ним все в порядке.

В первые дни текущего года в Казахстане начались массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже массовые акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город Казахстана: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.