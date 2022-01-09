Дорога в Мурино покрылась слоем льда из-за халатности коммунальных служб

Жители Мурино ежедневно подвергают себя опасности по пути от станции метро Девяткино. Перепады температуры в Петербурге покрыли дороги толстым слоем скользкого льда.

Устранять подобные проблемы должны коммунальные службы. Однако вместо выполнения своей работы они демонстрируют полное бездействие. По словам местных жителей, дорогу даже не посыпали песком.

«Такой каток в Мурино на главной и единственной дороге от метро Девяткино ничем не посыпают, констатировал наш читатель», — говорится в Telegram-канале «Аварийный Петербург».

Второй месяц подряд Петербург сталкивается с заснеженными и обледенелыми улицами. Горожане неоднократно обращались к губернатору Александру Беглову с просьбами повлиять на ситуацию, однако тот не спешит предпринимать соответствующие меры.