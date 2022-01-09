Российская компания «Аэрофлот» отменила рейсы в Казахстан до 10 января

Объявленная 5 января «Аэрофлотом» приостановка рейсов в Казахстан сохранится до 10 января. Вылеты в обратном направлении не будут осуществляться до 11 января.

Вместе с этим временно остановлена продажа билетов на рейсы «Аэрофлота» в Казахстан и обратно. Билеты на самолеты в республику нельзя приобрести по 20 января включительно. В обратном направлении они недоступны по 21 января.

«В настоящее время отмены распространяются на период по 10 января 2022 года (вылеты из РФ), по 11 января 2022 года (вылеты из Республики Казахстан)», — уточнили в пресс-центре отечественной авиакомпании.

Людям, рейсы которых попали под отмену, предлагается вернуть деньги по месту оплаты перевозки. Пассажиры также могут один раз перенести сроки полета, если вылет должен был состояться с 5 по 20 января. Билет можно обменять на более позднее время вылета в том же классе обслуживания, но в пределах срока его действия.