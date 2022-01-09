Японец грозился устроить теракт коробкой от смартфона из-за желания отправиться на виселицу

Токийские полицейские арестовали мужчину, взявшего в заложники менеджера мясного ресторана и грозившегося устроить взрыв «бомбой». «Взрывчатка» оказалась примотанной к руке коробкой от смартфона, сообщили в издании NHK.

Местный житель по имени Акито Араки зашел в заведение и предупредил сотрудника, что принес с собой «бомбу». После этого он начал угрожать менеджеру ножом. Другим посетителям ресторана удалось оперативно эвакуироваться, однако работник оказался в заложниках.

Полицейские вели переговоры с Араки на протяжении трех часов. В итоге менеджера удалось вывести из ресторана через черный ход.

Как выяснилось после ареста злоумышленника, бомба оказалась обманкой – на самом деле к руке Араки была примотана коробка от смартфона. Задержанный японец признался, что пошел на преступление ради смертного приговора, который в азиатской стране осуществляется через повешение.