Белый дом оценил хамство Блинкена в адрес России

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена, которые возмутили МИД России, отражают официальную позицию Вашингтона. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил представитель администрации США.

Ранее американский политик выразил обеспокоенность происходящим в Казахстане, однако, по его мнению, республика в состоянии самостоятельно справиться с террористической угрозой и не нуждается в помощи ОДКБ. При этом, упомянув организацию, Блинкен позволил себе некорректно высказаться в сторону России, как одной из участниц ОДКБ.

«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — подчеркнул представитель администрации США.

На слова госсекретаря ранее отреагировал МИД России. В частности ведомство напомнило США о кровавых последствиях деятельности американцев для других народов, среди которых индейцы, вьетнамцы, югославы и многие другие.