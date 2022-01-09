Политолог Журко назвал фильм «Гранит» достойной заменой американским сказкам

Фильм «Гранит» показал миру, что у России есть свои реальные герои. Соответствующее мнение высказал политолог Артем Журко.

Таким образом Журко поддержал премьеру «Гранита» режиссера Дениса Нейманда. Сюжет киноленты разворачивается вокруг деятельности отечественных инструкторов в Мозамбике.

«Сюжет картины показывает современных героев невидимого фронта, которых поливают грязью, в том числе западные СМИ. Противопоставить этому, к сожалению, мы ничего не можем, кроме оправданий», — цитирует политолога Федеральное агентство новостей (ФАН).

Журко считает, что российским зрителям пора перестать смотреть американские сказки о выдуманных героях. Вместо этого намного приятнее наблюдать за историями простых, но отважных соотечественников.

«Не ориентироваться же нам все время на условного Рэмбо, который бегает во вьетнамских джунглях и единолично уничтожает врага. Сколько можно впитывать эту сказку американского производства?» — поинтересовался он.

Фильм «Гранит» вышел на экраны в конце декабря прошлого года. Главные роли в нем исполнили актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.