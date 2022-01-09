NYT: США могут запретить продавать американскую электронику в России

Соединенные Штаты Америки из-за ситуации на Украине могут ввести ряд санкций, касающихся импорта товаров в Россию. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Вашингтон определился с пакетом рестрикций, который будет реализован против России в случае «вторжения» последней на Украину. Ограничения будут связаны с экспортом потребительских товаров.

Министерство торговли США может запретить поставлять на территорию РФ электронику американского производства или разработки. Под эти санкции попадают смартфоны, компьютеры, холодильники, посудомоечные машины и другая техника. В список попали и те товары, которые производятся в Европе, Южной Корее и иных странах.

Помимо этого США могут распространить рестрикции в отношении аэрокосмической и военно-промышленной отрасли России. По информации NYT, в последние дни американские чиновники обсуждали с партнерами возможность отключения РФ от международных платежных систем.