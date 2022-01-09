Первый выход корвета «Резкий» на ходовые испытания запланирован на конец января

Ходовые испытания россисйкого корвета «Резкий» стартуют в последних числах января 2022 года. На данный момент судно базируется во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, сообщили представители Тихоокеанского флота.

Уже в этом году корвет должен войти в состав ТОФ. На флот в 2022 году также прибудет дизельная подлодка «Магадан». Сейчас в составе Тихоокеанского флота числятся корветы проекта 20380 «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

«На новостройке проходит этап швартовых испытаний, а в конце января запланирован первый самостоятельный выход корвета на государственные ходовые испытания», — сообщили на флоте.

Корвет проекта 20380 будет использоваться для работы в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и вражескими подлодками. «Резкий» также будет оказывать артиллерийскую поддержку десанта во время проведения морских операций.