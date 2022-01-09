Вооруженное противостояние между полицией и погромщиками продолжается в Алма-Ате

Вооруженные участники массовых беспорядков продолжают оказывать ожесточенное сопротивление представителям сил безопасности в Алма-Ате. Соответствующее заявление сделал заместитель акима города Ержан Бабакумаров для телеканала «Хабар 24».

В целом ситуация в крупнейшем городе страны оценивается как стабильная. Однако, как подчеркнул Бабакумаров, в некоторых районах протестующие продолжают перестреливаться с представителями правоохранительных органов.

«Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — сказал заместитель акима.

Массовые беспорядки в Казахстане вспыхнули 2 января. Жители всей страны вышли на улицы на фоне недовольств двукратным повышением цен на автомобильное топливо 60 до 120 тенге. Позже протесты переросли в погромы и мародерства, которые сопровождались ожесточенными побоищами с полицией.