МВД Казахстана опровергло данные о стычках с погромщиками в пригороде Алма-Аты

Новости о боестолкновениях правоохранителей с участниками массовых беспорядков в районе поселка Райымбек, в пригороде Алма-Аты не соответствует действительности. Комментарий МВД Казахстана привел Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Издание ранее сообщало о стычках с силовиками в районе трассы Алма-Аты – Бишкек, ссылаясь на сообщения очевидцев. По информации СМИ, на данный момент самый густонаселенный город Казахстана полностью окружен блокпостами. На них ведут боевое дежурство десятки военнослужащих и БТР.

«Мы не подтверждаем эту информацию», — поделились в МВД с агентством.

Массовые протесты начались на казахстанской территории 2 января. Граждане были недовольны резким увеличением цен на автомобильное топливо, из-за чего решили выйти на улицы. Акции быстро переросли в беспорядки, сопровождающиеся мародерством и убийствами.