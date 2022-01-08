«Недавно оправились от простуды»: петербуржцы жалуются на отключение тепла из-за прорыва трубы

Жители дома №21 на Загородном проспекте в Петербурге мерзнут в собственных квартирах без отопления. Причиной отключения стал прорыв трубы у набережной реки Фонтанки.

Отопление в доме отключили вечером 8 января. Это уже не первый случай, когда жителям этого дома приходится кутаться в одеяла в собственных домах — всего два дня назад они оказались в такой же ситуации.

Горожане отметили, что на фоне пандемии оставаться в таких неблагополучных для здоровья условиях может быть чревато последствиями. Многим приходится спасаться обогревателями, но даже эта «роскошь» не в каждой квартире имеется, посетовали петербуржцы.

Коммунальные аварии стали для Петербурга частым явлением с приходом зимы. Каждую неделю в разных районах города происходят прорывы водопроводных труб. Причинами этого является неудовлетворительная работа коммунальных служб и халатность властей во главе с губернатором Александром Бегловым. Горожане регулярно жалуются на работу ЖКХ в администрацию, губернатору, в соцсетях, однако проблемы так и остаются без решения.