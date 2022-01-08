Захарова: вопросы о беспорядках в Казахстане ставят США в тупик

Заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена о ситуации в Казахстане являются детским лепетом и чушью, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментарии США относительно беспорядков в Казахстане свидетельствуют об отсутствии аргументов у Вашингтона. Захарова считает, что любые вопросы о протестах в республике ставят американских представителей в тупик.

«Ведь посмотрите, в ситуации, когда сейчас задают вопросы американским представителям вокруг Казахстана, ставят их в публичном плане в тупик. Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут», — заявила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Блинкен ранее заявил, что Белый дом обеспокоен ситуацией в Казахстане, однако считает, что республика может справиться с кризисом самостоятельно. Таким образом США выступили против участия ОДКБ в урегулировании казахстанского конфликта.