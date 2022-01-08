С Новым Годом!
Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Ливан остался без электричества на фоне протестов местных жителей

Происшествия
Ливан остался без электричества на фоне протестов местных жителей

Вся электросеть в Ливане вышла из строя, сообщили на телеканале al-Jadeed. Журналисты уверены, что отключение связано с конфликтом около станции в деревне Арамун под Бейрутом.

Накануне жители Арамуна хотели прорваться на станцию в знак протеста на фоне постоянных перебоев с подачей электричества. Именно по этой причине вся страна осталась без электроэнергии, считают сотрудники телеканала.

Очевидцы также сообщили, что электросеть временно вышла из строя и в международном аэропорту Бейрута. Исчерпывающие причины отключения пока неизвестны.

Такие происшествия случаются регулярно в течение полугода. В некоторых случаях страна оставалась без электроснабжения до 20-22 часов в сутки.

#электричество #протесты #ливанский бейрут