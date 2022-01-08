Ливан остался без электричества на фоне протестов местных жителей

Вся электросеть в Ливане вышла из строя, сообщили на телеканале al-Jadeed. Журналисты уверены, что отключение связано с конфликтом около станции в деревне Арамун под Бейрутом.

Накануне жители Арамуна хотели прорваться на станцию в знак протеста на фоне постоянных перебоев с подачей электричества. Именно по этой причине вся страна осталась без электроэнергии, считают сотрудники телеканала.

Очевидцы также сообщили, что электросеть временно вышла из строя и в международном аэропорту Бейрута. Исчерпывающие причины отключения пока неизвестны.

Такие происшествия случаются регулярно в течение полугода. В некоторых случаях страна оставалась без электроснабжения до 20-22 часов в сутки.