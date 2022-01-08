Vygon Consulting: Россия войдет к 2030 году в тройку лидеров по производству СПГ

Россия в течение пяти-восьми лет выйдет на третье место по объемам экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в мире. О таких прогнозах рассказала старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова.

Сейчас страна находится на четвертом месте, отставая от Австралии, Катара и США. При этом два последних поставщика имеют четкие планы по дальнейшему расширению своего производства.

«Россия не делает ставку только на трубопроводный газ, напротив, по нашим оценкам, доля СПГ в экспорте вырастет с 16% в 2020 году до 28% в 2025 году и 33% в 2030 году во многом благодаря монетизации газа в удаленных от ЕСГ (единой системы газоснабжения. — Прим. ред.) регионах», — цитирует Колбикову агентство «Прайм».

К 2030 году Россия по объемам производства СПГ опередит Австралию, прогнозирует эксперт. Это реально, хотя реализация данных проектов является непростой задачей, требующей поиска источников финансирования, а также обеспечения доходности инвестиций не ниже 15% на всем цикле от добычи до сбыта.

РФ также планирует наращивать добычу угля. В 2022 году планируется произвести 450 миллионов тонн твердого топлива.