Пожилой водитель внедорожника погиб после столкновения с бетонной опорой в Ленобласти

Авария со смертельным исходом произошла на трассе Запорожское — Приозерск в Ленобласти. Жертвой ДТП стал 68-летний водитель иномарки, сообщило издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина за рулем Volkswagen Touareg не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет, взрезавшись в столб. От столкновения с бетонной опорой водителя внедорожника зажало в салоне авто, он скончался до приезда экстренных служб.

Известно, что погибший мужчина имел 34-летний стаж вождения и являлся опытным автомобилистом. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники региональной ГИБДД.

В последнее время число аварий также возросло и в Петербурге. Чаще всего их причиной становятся не очищенные от снега и льда дороги. Жители Северной столицы неоднократно просили губернатора Александра Беглова обратить внимание на некачественную работу коммунальщиков, однако градоначальник второй месяц игнорирует жалобы граждан.