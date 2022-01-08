Жители Петербурга решили своими силами собрать и переработать новогодние ели

Активисты помогут жителям Петербурга утилизировать новогодние елки. Праздничные деревья можно сдать до 31 января.

Ели будут переработаны и направлены на подстилку и подкормку для животных. Перед этим с них рекомендуется снять мишуру и прочие украшения.

Активисты оборудовали стационарные и временные точки сбора. Вывоз елей осуществляется с помощью «Елкотакси» и газелей. Петербуржцы также могут скооперироваться и сдать новогодние деревья вместе с соседями, сообщается на сайте организаторов.

Экологическая акция происходит на фоне «коммунального коллапса» в Северной столицы. Горожане массово жалуются на проблемы с уборкой улиц и дворов. Портал «Наш Санкт-Петербург», на котором накопились тысячи обращений петербуржцев, вовсе оказался сломан и не работал более суток.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург под руководством губернатора Александра Беглова явно проигрывает.