В правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) заявили, что запуск «Северного потока — 2» соответствует желаниям немцев. Как отметил генеральный секретарь политсилы Кевин Кюнерт, газопровод «уже буквально в сети», осталось решить только юридические вопросы сертификации.

«Этот проект был запланирован и продвигался в течение длительного времени, многочисленные опасения были взвешены и приняты во внимание», — заявил он в интервью агентству Reuters.

Генсек СДПГ добавил, что теперь главная задача состоит в том, чтобы достичь «политического и правового мира» в вопросе сертификации «СП-2». По его словам, большинство немцев регулярно высказываются за введение проекта в эксплуатацию.

Nord Stream 2 / Axel Schmidt / Axel Schmidt

Так, согласно опросу телеканала ARD, на 7 января «СП-2» поддерживают 60% немецких граждан. В настоящее время трубопровод проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством Германии. Процесс может занять несколько месяцев, после чего решение должна будет принять Еврокомиссия.

Тем не менее, против германо-российского проекта активно выступает Вашингтон, продвигающий в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Кроме того, на днях президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США проголосовать за санкции против трубопровода. При этом Россия неоднократно подчеркивала, «СП-2» — коммерческий проект, который выгоден Европе.