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Американский военный Табах признал убедительную победу Путина над Байденом

Политика
Американский военный Табах признал убедительную победу Путина над Байденом

Российский президент Владимир Путин сумел одержать уверенную победу над Соединенными Штатами, заявил бывший представитель НАТО в Москве Гэри Табах в эфире канала SobiNews.

По словам военнослужащего, Киев допускает ошибку, поддерживая действующего американского президента Джо Байдена, который пошел на уступки Москве во многих моментах. При нем Белый дом отменил санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», а также отказался поставлять Украине войска и вооружение для «борьбы» с Россией.

«Он (Путин. — Прим. ред.) получил все, он уделал всех, нашими же руками», — посетовал бывший американский военный.

Обозреватели китайского издания Sina ранее отметили, что Путин подтвердил репутацию искусного стратега на фоне сложной ситуации в мире.

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