Российский президент Владимир Путин сумел одержать уверенную победу над Соединенными Штатами, заявил бывший представитель НАТО в Москве Гэри Табах в эфире канала SobiNews.

По словам военнослужащего, Киев допускает ошибку, поддерживая действующего американского президента Джо Байдена, который пошел на уступки Москве во многих моментах. При нем Белый дом отменил санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», а также отказался поставлять Украине войска и вооружение для «борьбы» с Россией.

«Он (Путин. — Прим. ред.) получил все, он уделал всех, нашими же руками», — посетовал бывший американский военный.

Обозреватели китайского издания Sina ранее отметили, что Путин подтвердил репутацию искусного стратега на фоне сложной ситуации в мире.