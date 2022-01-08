Пророчество Ванги о событиях в Казахстане начало сбываться

Известная болгарская провидица Ванга знала, что в Казахстане начнутся столкновения. Она даже предсказала, чем они закончатся.

Конспирологи и исследователи предсказаний Ванги много лет не понимали смысл пророчества. Только когда в Казахстане начались протесты, стало понятно, о чем говорила провидица.

Журналисты издания «МК в Новосибирске» встретились с женщиной, которая лично общалась с Вангой в 80-х годах. Галина, жительница казахстанского города Петропавловск, видела, как ясновидящая общалась с екатеринбургским чиновников. Она сообщила политику о скором распаде СССР.

«А потом она повернулась ко мне и сказала: "А у вас в Казахстане будет еще хуже"», — рассказала собеседница издания.

Женщина призналась, что эти слова навсегда остались у нее в памяти. Она много раз вспоминала их при каждых волнениях в Казахстане. Выяснилось, что пугающее пророчество Ванги стало сбываться только сейчас. По словам болгарской провидицы, ситуация в Казахстане будет стабилизирована и окончится миром.

Предсказательница за много лет знала об отставке бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Также она сообщала об ухудшении отношений России и США.