Требования президента России Владимира Путина сбили с толку НАТО. К такому выводу пришел журналист Робин Диксон.

Россия и США на следующей неделе проведут саммит в Женеве. Они будут обсуждать гарантии безопасности, сообщает «ПолитРоссия».

«Переговоры между официальными лицами США и России в понедельник в Женеве открывают раунд дипломатических встреч, направленных на разрядку напряженности в связи с наращиванием Москвой военных сил на границе с Украиной», — пишет Диксон на страницах The Washington Post.

Москва в декабре направила США проекты договора по гарантиям безопасности. Они предполагают, в частности, отказ НАТО от расширения.