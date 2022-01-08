NetEase: в случае удара по Крымскому мосту Украину настигнет ядерное возмездие России

Попытка Украины нанести ракетный удар по Крымскому мосту обернется для нее очень серьезными последствиями, поскольку Россия, «ядерное возмездие» которой не заставит себя долго ждать, сумеет отразить все атаки украинских военных. К такому выводу пришли эксперты китайского издания NetEase.

С момента вхождения Крыма в состав России в 2014 году Украина и западные страны неоднократно пытались вынудить ее отказаться от полуострова. Однако всяческие угрозы не оказали должного эффекта на Москву, которая начала реализовать в регионе крупные инфраструктурные проекты.

Одним из таковых стало строительство Крымского моста протяженностью 19 километров, который соединил полуостров с материковой частью России. Аналитики убеждены, что данный объект представляет особый интерес для Украины из-за своей стратегической значимости.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«Украинские власти больше не надеются на то, что мировое сообщество поможет им с Крымом. В Киеве полагают, что забрать полуостров у России можно лишь силой», — отметили эксперты, которых цитирует издание «ПолитРоссия».

Именно поэтому в Киеве возлагают большие надежды на противокорабельную крылатую ракету «Нептун», созданную на базе советской системы X-35 и имеющую дальность действия чуть более 250 км. По словам китайских обозревателей, ее можно использовать против судов с водоизмещением до 5 тысяч тонн, а также при нанесении ударов по прибрежной инфраструктуре противника.

«Для избежания радиолокационного обнаружения “Нептун” способен лететь на сверхмалых высотах», — обратили внимание эксперты.

mil.gov.ua / Министерство обороны Украины

Тем не менее, ракета была создана после распада СССР на основе чертежей харьковского конструкторского бюро, а потому ее технические характеристики уже устарели и серьезно проигрывают современным военным кораблям. Однако Украина все равно может попытаться применить это оружие.

Другое дело, что последствия запуска крылатой ракеты будут кошмарными для Украины, которую настигнет «ядерное возмездие России», констатировали в NetEase. Из-за слабой технической подготовки Киев будет не способен противостоять мощным ответным атакам Москвы с моря, суши и воздуха.

При этом на Западе не собираются оказывать Украине поддержку в этом конфликте. В этой связи планы нанести удар по Крыму — не более, чем пустые фантазии украинского руководства, резюмировали авторы статьи.