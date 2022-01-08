Новый вариант COVID-19 «Дельтакрон» был выявлен на Кипре

Гибрид штаммов «Омикрон» и «Дельта» коронавирусной инфекции был обнаружен на Кипре местными учеными из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета.

Найденная специалистами мутация является гибридом двух вариаций COVID-19 — «Дельта» и «Омикрон». Ученые из лаборатории Кипра дали ему название «Дельтакрон».

«Мы обнаружили значительное количество мутаций, ранее встречавшихся только в случаях "Омикрон", который отличается от других вариантов тем, что имеет 30 мутаций», — рассказал ученый.

Команда ученых изучила 25 образцов нового штамма коронавируса, которые взяла у пациентов. Ими была найдена мутация «Дельта» и «Омикрона».