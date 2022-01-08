Участники массовых беспорядков устроили многочасовой бой на трассе Алма-Ата — Бишкек

Протестующие развязали бой вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек. Столкновение, которое идет вблизи поселка Райымбек, длится уже несколько часов. Об этом местные жители сообщили Sputnik Казахстан.

Жители республики вышли на митинги после новости о резком повышении цен на топливо. Демонстранты устраивали стычки с правоохранителями и грабили магазины. Вооруженные радикалы нападали на здания органов государственной власти и поджигали дома. Власти были вынуждены ввести критический уровень террористической опасности. В городах началась «зачистка».