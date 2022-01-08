Жертвой ДТП на трассе под Саратовом стала мать-одиночка девятерых детей

Серьезное столкновение двух автомобилей произошло на окраине Вольска в Саратовской области. В результате ДТП погибли две женщины, одна из которых самостоятельно воспитывала девятерых детей.

По данным портала Вольск.ру, в районе Красного поля 48-летний водитель такси Renault Symbol, который вез пассажиров в город Балаково, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.

Основной удар пришелся на заднюю часть легкового автомобиля, где находились две женщины и четырехлетний мальчик. Обе пассажирки от полученных травм скончались на месте аварии. Водителя такси, ребенка и его отца, который сидел спереди, доставили в больницу с различными травмами.

Авария сделала сиротам девятерых несовершеннолетних детей в возрасте от пяти до 17 лет, лишив их 40-летней матери. Сейчас сотрудники региональной ГИБДД выясняют обстоятельства трагедии.