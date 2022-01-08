Журналисты The Wall Street Journal назвали «сдерживание» России важным вопросом для США

Проблемы Украины не стоят на первом месте для властей США. Об этом в своей статье заявили журналисты The Wall Street Journal.

Авторы материала назвали «сдерживание» России важным вопросом для американской стороны. Этот пункт для Вашингтона стоит выше, чем трудности Украины. Однако читатели газеты не согласны с позицией журналистов. Пользователи убеждены в существовании компромиссного решения в сложившейся ситуации вокруг Украины. Однако высокомерие Соединенных Штатов не позволяет стране пойти на уступки, отметили в Сети.

«Можно найти хорошее решение, которое удовлетворит и нас, и русских. Именно к этому стремились бы настоящие государственные деятели и переговорщики, и это вполне возможно. Но, поскольку высокомерие Вашингтона в его имперском самоуважении, которое уже давно не соответствует реальности, не дает признать ошибку или пойти на уступку, даже такую, которую можно было бы приукрасить, чтобы все сохранили лицо, мы, русские, украинцы — из-за всего этого все должны быть уничтожены», — добавил юзер с ником Stephen Gardner.

В последнее время в зарубежных СМИ неоднократно появлялось сообщение о намерении России «вторгнуться» на Украину. Власти РФ не раз опровергали такие сведения и подчеркивали, что не страна не собирается совершать подобные действия.