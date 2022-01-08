Чеченский политик Дудаев опроверг слухи о похищении членов семей критиков Кадырова

Слухи о похищении членов семей критиков главы Чечни Рамзана Кадырова в декабре 2021 года не соответствуют действительности. Эту информацию опроверг министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Политик сообщил, что связался с родственниками из списка якобы похищенных людей. Он также продемонстрировал обращения членов семей противников руководства региона Ахмеда Закаева и Хасана Халитова.

«Мы эти видеоролики распространяем, показываем, показываем этих людей, что их никто не похищал, что они благополучно проживают у себя дома, эти люди вас проклинают. Они единственное просят вас заткнуть свои рты и оставить их в покое», — сказал Дудаев.

Международные правозащитные организации, в числе которых Amnesty International и Human Rights Watch, ранее направили обращение в Москву. Они попросили руководство РФ разобраться в ситуации.