Агентство Bloomberg указало на признак скорого завершения острой фазы пандемии COVID-19

Признаком скорого окончания острой фазы пандемии COVID-19 может являться появлением омикрон-штамма, заявило агентство Bloomberg со ссылкой на ученых из ЮАР.

Проведенное в Академическом больничном комплексе имени Стива Бико исследование включало в себя анализ состояния 466 пациентов, которые заболели в текущую волну пандемии, и сравнение их с 3976 предыдущими случаями. Авторы работы заметили, что волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью, но при этом вызывала более легкие случаи заболевания, чем предыдущие версии болезни.

Омикрон-штамм коронавируса был впервые обнаружен в ЮАР и Ботсване в конце ноября. Он быстро распространился по всему миру. Заражения этим вирусом зафиксированы в том числе и в России.