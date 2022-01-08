МИД России заявил об улучшении ситуации в Казахстане

Обстановка в Казахстане постепенно улучшается после вспыхнувших на западе страны массовых беспорядков. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Представители МИД обратили внимание, что в республике возобновилось движение пассажирских поездов. Также стабилизировалась работа ряда национальных платежных систем.

«Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет», — указано в сообщении.

В Казахстане ранее появился кризисный штаб для россиян, желающих покинуть республику. Списки и места проживания граждан уточняются.