Председатель исполкома СНГ Лебедев предрек быстрое разрешение ситуации в Казахстане

Исполком Содружества Независимых Государств рассчитывает, что кризис в Казахстане будет урегулирован в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении исполнительного секретаря организации Сергея Лебедева.

Председатель исполкома СНГ выразил надежду, что республика вскоре продолжит двигаться по пути поступательного развития, направленного на обеспечение социальных прав казахстанцев и раскрытие экономического потенциала государства.

«Для стран СНГ в свете произошедших событий, на мой взгляд, напрашивается весьма важный вывод: нам надо и дальше быть вместе, крепить наше сотрудничество и взаимодействие. Только сообща мы сможем преодолеть возникающие трудности», — следует из публикации.

Массовые беспорядки вспыхнули в Казахстане в первые дни января. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее ввел в стране режим ЧП.