Sohu: многочасовая погоня за российскими Ту-95МС вблизи Аляски привела США в бешенство

Самолеты ВКС РФ несколько часов «водили за нос» американских истребителей пятого поколения F-22 вблизи Аляски, что вызвало сильное негодование в Пентагоне. Ведь погоня авиации США за российскими пилотами не только обнажила их беспомощность, но и дорого обошлась военному бюджету Вашингтона. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики обратили внимание, что за последнее время американские ВВС увеличили свою активность вблизи российских границ, в частности в районе Черного, Балтийского и Японского морей. В ответ на это ВКС РФ приходится регулярно поднимать в воздух свои истребители и пресекать такие провокации.

Нередко Россия бьет противника его же оружием, первой отправляя свои самолеты к границам США. Не так давно российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС вылетели из аэродрома на Чукотке и взяли курс на северную часть Тихого океана. За 11 часов полета они несколько раз приближались к воздушному пространству Нового Света вблизи Аляски.

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«Бомбардировщик Ту-95МС является одним из важнейших военных самолетов России. Он может нести крылатые ракеты с дальностью действия до 2000 километров, а также способен играть роль носителя ядерного оружия и поражать с его помощью важнейшие стратегические объекты противника», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

По словам экспертов, на Аляске американские военные развернули большое число истребителей пятого поколения F-22 — последние призваны участвовать в операциях по перехвату российских самолетов. Однако на этот раз ВВС США так и не смогли завершить возложенную на них миссию.

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Как отметили китайские обозреватели, воздушные суда несколько раз приближались к стратегическим бомбардировщикам ВКС РФ, однако те всякий раз уходили от преследования. По оценкам авторов статьи, российские военные по сути водили за нос своих оппонентов несколько часов.

«F-22 поднялись в воздух для сопровождения российских самолетов, но бомбардировщики смогли прорваться сквозь них и успешно вошли в опознавательную зону ПВО Северной Америки, проведя там несколько часов», — поразились в Китае.

Действия американских ВВС в Sohu назвали полным провалом, поскольку они показали свою беспомощность перед стратегическими бомбардировщиками из РФ. Кроме того, в Пентагоне пожаловались, что воздушные схватки с Москвой слишком дорого обходятся бюджету страны.