Захарова: МИД России изучает инцидент с задержанием журналиста RT в Казахстане

Российская сторона разбирается в ситуации с сотрудником RT в Казахстане, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как ранее сообщил телеканал RT, внештатный корреспондент Станислав Обищенко был задержан в ходе освещения событий в Казахстане. В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили эту информацию.

"Мы в курсе, разбираемся", — сказала Захарова.

Недавно стало известно, что Министерство иностранных дел РФ раскритиковало Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе за игнорирование инцидентов с нападением на представителей прессы в Казахстане. Такое отношение к ситуации чревато печальными последствиями, подчеркнула Захарова.