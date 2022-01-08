МИД РФ: россияне не пострадали при массовых беспорядках в Казахстане

Среди пострадавших во время массовых беспорядков на территории Казахстана нет граждан России. Об этом заявили представители российского МИД.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января после резкого повышения стоимости литра сжиженного газа. Спустя несколько дней в крупных городах республики стихийные митинги переросли в массовые беспорядки и вооруженные столкновения с сотрудниками силовых ведомств.

Накануне правоохранители Жамбылской области Казахстана задержали 139 радикалов с арсеналом оружия и крупной суммой денег.