Ученые в обсерватории Кека стали свидетелями взрыва умирающей звезды

Астрономы из обсерватории У. М. Кека засвидетельствовали процесс взрыва умирающей звезды. Результаты полученных от наблюдения данных могут изменить представления о жизненном цикле звезд.

Авторы научной работы в первый раз наблюдали за подобным явлением. Они увидели, как взрыв сверхгиганта обернулся превращением в сверхновую типа II. Обнаружена звезды была летом 2020 года, благодаря большому количеству света, исходящему от нее.

Чтобы проследить за процессом взрыва, астрономы использовали обсерваторию У. М. Кека. Команда ученых увидела мощную вспышку 16 сентября 2020 года. Телескопы обсерватории следили за звездой в течение 130 дней.

Исследование показало, что некоторые сверхгиганты могут серьезно измениться в структуре, перед самым взрывом. Ученые зафиксировали яркие выбросы, вспышку и коллапс перед смертью звезды.