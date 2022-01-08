Обозреватель Миллард отметила обеспокоенность Европы на фоне сделки по «Силе Сибири — 2»

Стремление России и Китая значительно увеличить поставки энергоресурсов в Азию вызвало обеспокоенность в Европе. Об этом рассказала обозреватель британской газеты Telegraph Рейчел Миллард.

Речь идет о сделке Москвы и Пкина по строительству газопровода «Сила Сибири — 2». Новую магистраль можно будет присоединить к недрам в районе Ямала, снабжающих и Европу.

«Это поднимает вопросы относительно будущих поставок на континент», — считают западные эксперты.

Проект «Сила Сибири — 2» предполагает укладку трубопровода из азиатской части России в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Строительные работы предварительно запланированы на 2024 год.