Исполком СНГ узнал о поддержке бандитов в Казахстане из-за границы

Бандиты были заранее готовы к массовым беспорядкам в Казахстане. В этом уверен председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, их целью является дестабилизация обстановки в республике. Бандиты получали поддержку из-за границы, добавил Лебедев.

Казахстан уже около недели охвачен беспорядками. Они начались с митингов из-за высокой цены на сжиженный газ. Власти страны снизили стоимость топлива, но протесты не прекратились. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ с просьбой направить миротворцев. Он тоже говорил о причастности иностранных террористов к дестабилизации.