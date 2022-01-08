Регионы Северного Кавказа проработают вопрос создания технопарков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение субъектам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) разработать и направить в Минпромторг и Минэкономразвития идеи по созданию промышленных и технических парков.

Документы в ведомства необходимо отправить до 1 марта 2022 года. Позднее с помощью полученных проектов в СКФО создадут новые структуры с использованием мер государственной поддержки.

Кабмин также намерен выделить республикам СКФО до 7,5 млрд рублей в течение трех следующих лет. Средства пойдут на реализацию программ по экономическому развитию энергетических предприятий в Северной Осетии, Ингушетии, а также в Дагестане.