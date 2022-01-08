Бразильский политолог Лейрос заявил об интересе США и Турции в дестабилизации в Казахстане

Обострение ситуации в Казахстане является сигналом для России перед саммитом с США и НАТО. На это указал бразильский политолог Лукас Лейрос в публикации для InfoBrics.

Он указал на странности в происходящем в республике. Митинги начались из-за высоких цен на газ. Когда стоимость топлива была снижена, беспорядки не прекратились. Люди стали применять насилие, мародеры наживаются на протестах, информирует «ПолитРоссия».

Несмотря на то, что в Казахстан были направлены миротворцы стран ОДКБ, в некоторых районах еще вспыхивают очаги насилия. Страна сможет вернуться к нормальной жизни не сразу.

«Анализируя произошедшее в Казахстане, нельзя не заподозрить возможность вмешательства извне. Похоже, некие иностранные группы воспользовались социальной напряженностью в стране и попытались спровоцировать цветную революцию», — написал Лейрос.

По его мнению, хаос в республике выгоден США и Турции. Они мечтают получить зону влияния на постсоветском пространстве. Казахстан находится близко к России и Синьцзян-Уйгурскому автономному району Китая, что создает возможность для подрыва авторитета Москвы и Пекина.

Вашингтон стремится разместить как можно больше военных баз в Центральной Азии после бегства из Афганистана.

«Не исключено, что Вашингтон посылает Москве сигнал о том, что готов вести переговоры о ситуации в Восточной Европе, однако при этом намерен активизировать деятельность в Центральной Азии. Это означало бы изменение геополитического фокуса в напряженных отношениях между Западом и Россией», — добавил эксперт.

Беспорядки начались в Казахстане 2 января. В Алма-Ате произошли стычки протестующих с силовиками.