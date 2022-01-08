В Литве нашли способ остановить транзит белорусских удобрений без миллиардных убытков

Литва может расторгнуть контракт с компанией «Беларуськалий», которая сейчас находится под санкциями США, если белорусская сторона не выполнит свои договорные обязательства. Об этом заявил председатель правления «Литовских железных дорог» (ЛЖД) Кястутис Шлюжас.

В октябре прошлого года ЛЖД подписала с белорусским производителем калийных удобрений соглашение, согласно которому с 21 числа перевозчик начал работать только по предоплате. До этого момента «Беларуськалий» оплачивал перевозку в течение 30 дней. Таким образом в Литве попытались избежать возможного дефолта 8 декабря, когда в силу вступили американские санкции.

Ограничения были введены против национального олимпийского комитета Белоруссии, ряда белорусских бизнесменов, Абсолютбанка и «Беларуськалия». Последнюю компанию американские власти называли в числе главных «источников незаконного богатства для режима» президента Александра Лукашенко.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Тем не менее, только в прошлом году дочерняя компания ЛЖД LTG Cargo перевезла около 53 млн тонн грузов и получила выручку в размере 397 млн евро.

«У LTG по-прежнему есть возможность расторгнуть договор, если другая сторона не выполнит свои договорные обязательства. Все остальные условия расторжения договора также остались без изменений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Соглашение между ЛЖД и «Беларуськалием», которое действует до конца 2023 года, также предусматривает, что контракт может быть расторгнут с уведомлением за 12 месяцев. Однако это потенциально грозит банкротством литовскому перевозчику, признали в компании.

Ранее председатель экономического комитета в литовском парламенте Казис Старкявичюс подсчитал возможные убытки в случае одностороннего разрыва договора с белорусской организацией. По его словам, в этом случае Вильнюс должен будет выплатить Минску штраф свыше 600 миллионов евро.

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«В настоящее время, конечно, не только из-за белорусского кризиса цены на калий поднялись на космическую высоту. Цена уже в любом случае огромная. Если нам придется платить штраф, то [начиная] не с 200 миллионов евро, а с 600 миллионов. Мы в некоторые годы возили около 10 миллионов тонн калия, это предварительные числа», — заявил он в эфире «Новостного радио».

В настоящее время ЛЖД продолжает транзит белорусских калийных удобрений, несмотря на санкции США в отношении «Беларуськалия». На этом фоне в литовском правительстве произошел раскол: заявления об отставке подали министры иностранных дел и транспорта, однако премьер-министр Ингрида Шимоните не удовлетворила их прошения.

В свою очередь Александр Лукашенко пригрозил в ответ на «литовскую чехарду по Клайпедскому порту» перекрыть грузооборот между Вильнюсом и Киевом, который, в том числе, проходит через гомельский участок государственной границы, а дальше — практически через всю Белоруссию.