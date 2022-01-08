Четырехлетнюю девочку застрелили в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате

Четырехлетний ребенок стал жертвой массовых беспорядков в Алма-Ате. О жестоком убийстве девочки рассказал местным СМИ отец малышки.

По словам мужчины, его родной брат вместе с дочерью отправился за покупками. Когда их автомобиль приблизился к площади Революции, началась перестрелка, в ходе которой девочка получила смертельное ранение в голову.

В салоне машины также находились двое детей брата мужчины. С различными повреждениями их доставили в больницу.

По данным СМИ, в настоящее время возле морга в Алма-Ате образовалась большая очередь. Правоохранители продолжают антитеррористическую. операцию.