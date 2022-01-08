Песков: Путин на Рождество был один в храме из-за пандемии коронавируса

Причиной отсутствия прихожан на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево, куда пришел президент РФ Владимир Путин, стала эпидемиологическая ситуация, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, пандемия коронавируса заставила сократить число присутствующих на службе, поэтому Владимир Путин был в храме один.

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина (отсутствия других прихожан. — Прим. ред.) одна: эпидемиологические предосторожности», — сказал Песков в эфире радио «Говорит Москва».

Владимир Путин 7 января поздравил православных христиан с Рождеством. Глава государства пожелал всем здоровья, успехов и всего наилучшего.